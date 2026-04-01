Wohnwagen

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Wohnwagen-Tests

Neue innere Werte: Adria Adora 572 UT im Profitest

﻿﻿Adria hat dem Adora eine neue Wandisolierung gegönnt und das Mobiliar modernisiert. Im Profitest der Zweipersonengrundriss mit Duschbad....
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Wohnwagen-Tests

Camping gut und günstig? Weinsberg CaraCito 500 QDK im Profitest

Caravan ohne Gas – der CaraCito setzt voll auf Strom und eine reduzierte Ausstattung im sc...
Wohnwagen-Neuheiten

Die Caravelair- und Sterckeman-Neuheiten für 2026

Im Jahr 2026 will Trigano bei seinen Wohnwagenmarken Caravelair und Sterckeman die wahrgen...
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Profitest Fendt Apero Activ 390 FH: kompakt und günstig für Paare

﻿Modern gestaltet mit feiner Technik und für die Marke günstig – der neue kleine Fendt Ape...
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LMC e:dero 350 D im Profitest: Minimalistischer Kompakt-Wohnwagen zum kleinen Preis

﻿﻿Der LMC e:dero setzt den Trend gegen immer mehr und teurer sehr konsequent um. Weniger v...
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Profitest Eriba Novaline 495: ﻿Neue Linie﻿ für zwei

Eribas Mittelklassecaravan heißt nun Novaline und ist innen massiv überarbeitet. Dabei ist...
Wohnwagen-Neuheiten

Der Kult lebt weiter

Adria wertet seine kleine Ikone Action weiter auf und setzt auf Einzigartigkeit....
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Die Fendt-Neuheiten für 2026

Fendt hat eine neue Marke im Einsteigersegment gestartet, aber auch seine eigene Produktpa...
Wohnwagen-Neuheiten

Tabbert legt einen drauf

Das Editionsmodell Pantiga Finest Edition von Tabbert soll kompromisslosen Komfort und dur...
Der 60. CARAVAN SALON findet vom 28. August bis 5. September 2021 statt und steht wie keine andere Freizeitmesse für die Leidenschaft, die alle Freunde des Caravanings verbindet. In 13 Hallen und auf dem Freigelände zeigen 653 Aussteller die Trends, Innovationen und Neuheiten der kommenden Saison. Der CARAVAN SALON Düsseldorf ist die weltgrößte Messe für mobile Freizeit. Neben Reisemobilen, Caravans und Campervans gehören Fahrzeugtechnik, Komponenten und Ausbauteile, Zelte, Mobilheime, Caravaning- und Campingzubehör & Equipment, Outdoorbekleidung und -ausrüstung, Tourismus-Destinationen sowie Naturregionen, Camping- und Stellplatzangebote zum Angebot. | CARAVAN SALON DUESSELDORF showcases the world`s largest selection for mobile holidays. From August 28 to September 5 2021, 653 exhibitors show motorhomes, caravans and campervans, the range of products includes vehicle technology, components and expansion parts, tents, mobile homes, caravanning and camping accessories & equipment, outdoor clothing and equipment, tourism destinations as well as nature regions, camping and site offers.
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Erste Neuheiten für 2026

Die Caravanbranche erlebt harte Zeiten. Nach dem Corona-Höhenflug muss nun das Tal der Trä...
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Kompakter Wohnwagen mit Stil und Charakter

Der T@b 400 Metropolitan ist die größere Variante des kultigen T@b 320 und will mit mehr K...
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04/2026
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