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Neue innere Werte: Adria Adora 572 UT im Profitest
Adria hat dem Adora eine neue Wandisolierung gegönnt und das Mobiliar modernisiert. Im Profitest der Zweipersonengrundriss mit Duschbad....
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Camping gut und günstig? Weinsberg CaraCito 500 QDK im Profitest
Caravan ohne Gas – der CaraCito setzt voll auf Strom und eine reduzierte Ausstattung im sc...
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Die Caravelair- und Sterckeman-Neuheiten für 2026
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Kompakter Wohnwagen mit Stil und Charakter
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